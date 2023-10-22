В Бурятии жители райцентра жалуются на пыль от большегрузов

От неё задыхается целая улица
Жильцы домов на улице 2-ая Нагорная в Закаменске страдают из-за пыли, которую поднимают проезжающие мимо большегрузные автомобили. Продолжается это уже две недели.
- Возят землю и камни на свалку, пыль стоит ужас какая. Почему не поливают дорогу? Возит городская администрация, – рассказали люди в группе «Закамна-инфо.24/7».
Власти пообещали решить проблему. Администрация Закаменска заключила с одним из ООО договор о проливке дорожного полотна на улице «для предотвращения пылеобразования». Приступить к работам должны были с 20 октября
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