В районе Бурятии обновлённая дорога стала смертельно опасной



В региональном отделении Народного фронта рассказали о дороге «Бичура – Новостретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй» в Бичурском районе. Её привели в порядок минувшим летом. Обновление обошлось в 847 тысяч рублей.



Из-за «безобразного», как выразились общественники, ремонта дорога стала смертельно опасной – на ней случилось как минимум два ДТП. Обе машины перевернулись, влетев в кучи щебня.



Аварии произошли ещё до сдачи объекта. Так, в конце сентября водитель одного из автомобилей наехал на препятствие посреди проезжей части и после опрокидывания чудом остался жив. По словам дочки, он получил сильное сотрясение и черепно-мозговую травму.



Предупреждающие знаки о проведении работ почему-то не установили. Пострадавший мужчина добивается компенсации – железный конь восстановлению не подлежит.



Местные жители уверены: виной всему – халатность компании-подрядчика. Сейчас состояние трассы тоже оставляет желать лучшего. Активисты уже обратились в прокуратуру.



- Бичурцы говорят, что ремонт сначала затягивали, а потом завершили досрочно. Ни подрядчик, ни заказчик свою вину не признали. Дорогу приняли без знаков и с булыжниками на обочинах. Крупный гравий на полотне мешает сцеплению шин, а руль выбивает из рук. Люди опасаются, что это не последние ДТП, – добавили в Народном фронте.