В Бурятии разгорелся скандал из-за антисептика в сельской школе

Родители учеников считают, что их травят опасным средством
На днях в местном паблике во «ВКонтакте» рассказали, что в одной из сельских школ в пригородном Заиграевском районе детей «травят опасным антисептиком для рук». Там же выложили фото с самим дезинфицирующим средством.
- Оно на 70-80% состоит из пропанола-2, который является химическим веществом 3-го класса опасности. Может вызвать раздражение глаз и поражает отдельные органы даже при однократном воздействии. Обладает наркотическим воздействием, – говорится в комментарии к снимку.
На этикетке есть условия хранения, среди которых – держать препарат в местах, недоступных для детей. Родителей беспокоит, что при контакте с этим веществом с ребятишками что-нибудь может произойти.
Впрочем, в комментариях участники сообщества отмечают, что изопропиловый спирт (он же – пропанол-2) широко применяется в медицине и в косметологии и даже входит в состав некоторых косметических средств. «Почему это тогда кожный антисептик, если он так опасен? Люди из всего проблему сделают. Лишь бы на кого-то настучать», – рассудили интернет-пользователи.
В другой группе в «ВК» заявили, что вообще-то препарат предназначен для обеззараживания рук, потому и использовать его нужно по назначению, а вдыхать совсем не обязательно. «Просто учите детей правильно пользоваться им», – отметили посетители паблика и посоветовали обратить внимание на меры предосторожности, где чётко сказано: «Только для наружного применения».
Три года назад, в октябре 2022-го, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Максим Киреенко обратил внимание на антисептики, которые приобрели для школ республики. Он изучил сайт госзакупок и обнаружил, что производит эти средства компания, которая также торгует стеклоомывающими жидкостями (так называемыми «незамерзайками») и машинным маслом. Заказчиком выступило министерство образования и науки республики.
У активиста ОНФ вызвали множество вопросов состав антисептиков и их поставка в СОШ Улан-Удэ и районов Бурятии. Максим Киреенко отметил: Минобраз без торгов и «за недорого» приобрёл обычную косметику от производителя «незамерзайки». От микробов она защищает, а вот от вирусов – нет.
Этой историей даже заинтересовались в прокуратуре. После публикаций в СМИ надзорное ведомство организовало проверку, чтобы выяснить, не нарушили ли чиновники закон о закупках для государственных и муниципальных нужд.
Минобрнауки РБ, в свою очередь, опубликовало экспертное заключение о препарате, письмо от Роспотребнадзора России и даже декларацию о соответствии от Евразийского экономического союза. Однако сопредседателя ОНФ этот ответ не удовлетворил. «Понаписали такого, что не могу не ответить», – заявил тогда Максим Киреенко в соцсетях и предложил ещё раз разобрать всё по полочкам. Вскоре в Роспотребнадзоре сообщили, что, по предварительным результатам, антисептики отвечают всем требованиям.
В Бурятии разгорелся скандал из-за антисептика в сельской школе
Общество, Фото:
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