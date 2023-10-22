В районе Бурятии отметились редкие чёрные грифы



На днях в Тункинском районе заметили чёрных грифов. Их запечатлела в улусе Хойто-Гол местная жительница. Видео она прислала в группу «Тунка-инфо.24/7».



На полях насчитали порядка 28 хищных птиц. До этого семь падальщиков На полях насчитали порядка 28 хищных птиц. До этого семь падальщиков видели в районе в апреле 2022-го. Столько же прилетало в Тункинский нацпарк в мае 2021 года



Гриф – очень крупная птица семейства ястребиных. Общая длина его тела иногда достигает одного, размах крыльев – два с половиной метра, а вес – 7-12 килограммов. Питаются эти пернатые падалью и высматривают свою добычу, паря на большой высоте.



В Тункинском нацпарке грифы – кочующий вид. Они находятся под охраной и включены в Красную книгу России и Бурятии.

