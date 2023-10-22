В Бурятии северяне гробят машины на убитой трассе



Жители Северо-Байкальского района пожаловались на состояние дороги «Северобайкальск – Нижнеангарск». На днях они ехали в посёлок по этой самой трассе и чуть не угробили свой автомобиль.







- Яма на яме, темно, встречные машины слепят. Пропороли два колеса. Кто за это отвечает? – интересуются люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7». – Выбили такие ямы, обрисовали. Хоть бы знак поставили.



За трассу, как выяснилось, отвечает ГКУ «Бурятрегионавтодор», потому со всеми вопросами северянам посоветовали обращаться именно туда.



С похожей проблемой пару недель назад обратились в Минтрансе РБ еравнинцы. По их словам, по дороге от границы района до села Комсомольское просто невозможно ездить.







- Это какое-то издевательство над людьми, – заявила тогда одна из местных жительниц. – Почему хотя бы не грейдируют как положено? За что платим налоги каждый год?



Она рассказала, что направлялась в районный центр – село Сосново-Озёрское и по пути итоге колесо автомобиля пробило, а бампер вообще оторвало.

