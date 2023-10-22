22 октября

21 октября

20 октября

Популярное

В Бурятии северяне гробят машины на убитой трассе

В Бурятии северяне гробят машины на убитой трассе
Общество,  Фото:«Северобайкалье-инфо.24/7»
Недавно автомобилисты пропороли там два колеса

Жители Северо-Байкальского района пожаловались на состояние дороги «Северобайкальск – Нижнеангарск». На днях они ехали в посёлок по этой самой трассе и чуть не угробили свой автомобиль.


- Яма на яме, темно, встречные машины слепят. Пропороли два колеса. Кто за это отвечает? – интересуются люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7». – Выбили такие ямы, обрисовали. Хоть бы знак поставили.

За трассу, как выяснилось, отвечает ГКУ «Бурятрегионавтодор», потому со всеми вопросами северянам посоветовали обращаться именно туда.

С похожей проблемой пару недель назад обратились в Минтрансе РБ еравнинцы. По их словам, по дороге от границы района до села Комсомольское просто невозможно ездить.

- Это какое-то издевательство над людьми, – заявила тогда одна из местных жительниц. – Почему хотя бы не грейдируют как положено? За что платим налоги каждый год?

Она рассказала, что направлялась в районный центр – село Сосново-Озёрское и по пути итоге колесо автомобиля пробило, а бампер вообще оторвало.
автомобили дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии неисправимый водитель-пьяница лишился автомобиля
В Бурятии неисправимый водитель-пьяница лишился автомобиля
Общество, 22.10.2023
Он умудрился дважды за день попасться за рулём «под градусом»
В Бурятии разгорелся скандал из-за антисептика в сельской школе
В Бурятии разгорелся скандал из-за антисептика в сельской школе
Общество, 22.10.2023
Родители учеников считают, что их травят опасным средством
В районе Бурятии отметились редкие чёрные грифы
В районе Бурятии отметились редкие чёрные грифы
Общество, 22.10.2023
На камеру удалось заснять почти три десятка краснокнижных птиц
В Бурятии северяне гробят машины на убитой трассе
В Бурятии северяне гробят машины на убитой трассе
Общество, 22.10.2023
Недавно автомобилисты пропороли там два колеса
В Бурятии целое село по ночам погружается во мрак
В Бурятии целое село по ночам погружается во мрак
Общество, 22.10.2023
Местным жителям приходится собираться на работу и учёбу в темноте
В райцентре в Бурятии играющим на площадке детям угрожают мотоциклисты
В райцентре в Бурятии играющим на площадке детям угрожают мотоциклисты
Общество, 22.10.2023
Они носятся мимо ребятишек на огромной скорости
Жителей Бурятии в ноябре ждёт длинный уик-энд
Жителей Бурятии в ноябре ждёт длинный уик-энд
Общество, 22.10.2023
Его устроят в честь Дня народного единства

В Бурятии по-осеннему тепло
В Бурятии по-осеннему тепло
Общество, 22.10.2023
Воздух прогреется до +15 градусов 
В Бурятии пенсионеры встретились на спортивных состязаниях
В Бурятии пенсионеры встретились на спортивных состязаниях
Общество, 21.10.2023
Все они - студенты университета третьего возраста
Сотрудники УФСИН Бурятии собрали более 50 мешков мусора
Сотрудники УФСИН Бурятии собрали более 50 мешков мусора
Общество, 21.10.2023
Уборка проводилась в рамках месячника чистоты
На субботнике в улан-удэнском сквере собрали более 80 мешков мусора
На субботнике в улан-удэнском сквере собрали более 80 мешков мусора
Общество, 21.10.2023
Субботник состоялся на улице Мокрова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Песня о Бурятии прозвучала на «Поле чудес»
Песня о Бурятии прозвучала на «Поле чудес»
Общество, 21.10.2023
Её исполнила уроженка республики Валентина Соломенникова
Ноябрь в Бурятии будет чуть теплее обычного
Ноябрь в Бурятии будет чуть теплее обычного
Общество, 21.10.2023
Опубликован краткий прогноз погоды 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^