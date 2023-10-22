В Бурятии целое село по ночам погружается во мрак

Местным жителям приходится собираться на работу и учёбу в темноте
Жители бичурского улуса Дабатуй посетовали на постоянные отключения света по ночам. По словам местных, электроэнергия после этого появляется только к десяти часам утра – а то и позже.
- Ни света, ни связи. А если есть кочегарки, скважины – ни воды, ни тепла. Печи обычно топят вечером, чтоб ночью было тепло, а если делать это утром, весь день дома жара. Дети в школу едут, даже не попив горячего чаю. Когда всё это закончится? – поинтересовались сельчане в группе «Бичура-инфо. 24/7».
Начальник РЭС пообещал, что специалисты осмотрят ЛЭП. Сразу после выявления дефекта займутся его устранением.
Он умудрился дважды за день попасться за рулём «под градусом»
Родители учеников считают, что их травят опасным средством
На камеру удалось заснять почти три десятка краснокнижных птиц
Недавно автомобилисты пропороли там два колеса
Местным жителям приходится собираться на работу и учёбу в темноте
Они носятся мимо ребятишек на огромной скорости
Его устроят в честь Дня народного единства
Воздух прогреется до +15 градусов
Все они - студенты университета третьего возраста
Уборка проводилась в рамках месячника чистоты
Субботник состоялся на улице Мокрова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Её исполнила уроженка республики Валентина Соломенникова
Опубликован краткий прогноз погоды
Работы запланированы на будущий год
Ремонт начали в 2021 году