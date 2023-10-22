В Бурятии целое село по ночам погружается во мрак



Жители бичурского улуса Дабатуй посетовали на постоянные отключения света по ночам. По словам местных, электроэнергия после этого появляется только к десяти часам утра – а то и позже.



- Ни света, ни связи. А если есть кочегарки, скважины – ни воды, ни тепла. Печи обычно топят вечером, чтоб ночью было тепло, а если делать это утром, весь день дома жара. Дети в школу едут, даже не попив горячего чаю. Когда всё это закончится? – поинтересовались сельчане в группе «Бичура-инфо. 24/7».





Начальник РЭС пообещал, что специалисты осмотрят ЛЭП. Сразу после выявления дефекта займутся его устранением.