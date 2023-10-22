В райцентре в Бурятии играющим на площадке детям угрожают мотоциклисты



Жители Гусиноозёрска всерьёз опасаются за детей, которые гуляют на площадке в 6-ом микрорайоне – во дворе у домов № 21, 22 и 25. Игровая зона, по словам людей, не огорожена. да и вообще её состояние оставляет желать лучшего.



- Страшно за детей. Мотоциклы летают прямо по площадке мимо единственных качелей, – заявили они в группе «Селенга-инфо.24/7».



Гусиноозёрцы утверждают, что скорость не снижают даже водители автомобилей, которые подъезжают к зданию суда.



Заместитель главы города по ЖКХ и строительству Елена Брикова пояснила: ограждение установят в 2024 году – если средства на благоустройство детской зоны выделят из «вышестоящих бюджетов» в рамках реализации соответствующей федеральной программы «1000 дворов» на Дальнем Востоке.



- Все работы по созданию игровых и спортивных площадок во дворовых территориях проводятся с учётом мнения жителей. При разработке дизайн-проекта ограждение будет предусмотрено, – заверила Брикова.

