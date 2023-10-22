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Жителей Бурятии в ноябре ждёт длинный уик-энд

Жителей Бурятии в ноябре ждёт длинный уик-энд
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Его устроят в честь Дня народного единства

В начале следующего месяца жители Бурятии, как и все россияне, будут отдыхать три дня подряд – с субботы, 4-го по понедельник, 6-ое число включительно. Связано это с Днём народного единства, который вся страна отметит 4 ноября уже в 19-ый раз.

Поскольку суббота, 4-ое, совпадает с праздником, положенный выходной автоматически переносится на следующий за ним рабочий день – то есть понедельник.

День народного единства – один из самых молодых государственных праздников. Он пришёл на смену привычному для старшего поколения 7 ноября – годовщине Октябрьской революции и посвящён событиям 1612 года. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяло Китай-город и освободило Москву от польских интервентов. Та победа положила конец Смутному времени и послужила началом восстановления российского государства.

В августе правительство РФ утвердило календарь выходных и праздников на следующий год. В 2024-ом россияне будут отдыхать 118 дней (с учётом привычных уик-эндов), а жители Бурятии, скорее всего, на один больше – то есть 119 – благодаря Сагаалгану.

Так, новогодние каникулы в нашей республике, как и во всей стране, продлятся по 8 января включительно. Во вторник, 9-го, все выйдут на работу. А поскольку 6-ое и 7-ое число выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Потом будут День защитника Отечества и международный женский день и по три выходных в честь них – с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта включительно (пятница-понедельник).

Субботу, 27 апреля, сделают рабочей, зато после неё страну ждут целых четыре дня отдыха – по среду, 1 мая (на вторник, 30-ое апреля перенесли субботу, 2 ноября). Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.

Выходные также устроят в день России – в среду, 12 июня и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться придётся шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно, отдых с которого сдвинули на понедельник, 30-е. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29 декабря.
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