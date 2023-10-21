На субботнике в улан-удэнском сквере собрали более 80 мешков мусора

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Сегодня, 21 октября, на округе 27 в сквере на улице Мокрова, 32-44 в Улан-Удэ по инициативе депутата горсовета Беликто Цыбикова прошёл субботник. В нём приняли участие жители округа, учащиеся 47 школы и представители молодёжной палаты.- В рамках месячника чистоты мы собрались прибрать сквер на улице Мокрова. Развешали объявления, оповестили актив. Вышло очень много молодёжи, потому что только от нас зависит, чтоб было чисто. Старшее поколение, которое в предыдущие годы у нас очень активно участвовало в субботниках, уже не могут. Нам надо показывать пример, чтоб наше молодое поколение, наше подрастающее поколение училось на этих примерах, и знали, что чистота зависит только от нас, - прокомментировал Беликто Цыбиков.По словам депутата, уборку территорий стараются проводить постоянно, привлекая активных жителей.- В прошлом году мы построили универсальную спортивную площадку и здесь стало очень много собираться ребятишек. Соответственно, стал появляться мусор. И вот приучаем. 1 сентября мы здесь провели День знаний и обозначили, чтобы убирали за собой, - добавил Беликто Цыбиков.За 2,5 часа участникам удалось собрать около 80 мешков мусора и привести сквер в порядок.- В субботниках мы принимаем участие ежегодно, это стало традицией. Субботники – это неотъемлемая часть по содержанию в чистоте города, потому что таким образом мы делаем его ухоженным, красивым и чистым для нас, для наших горожан, - отметила председатель молодёжной палаты при Улан-Удэнском городском совете депутатов Алина Станьковская.Она добавила, что впереди субботники на других округах. А следующие будут только весной, после таяния снега.