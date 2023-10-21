Песня о Бурятии прозвучала на «Поле чудес»

Её исполнила уроженка республики Валентина Соломенникова



Уроженка Бурятии Валентина Соломенникова исполнила авторскую песню о республике на шоу «Поле чудес» (возрастное ограничение 16+) на Первом канале. Выпуск с её участием зрители увидели накануне, 20 октября.



Песня очень весёлая, наполненная радостным настроением. В ней воспевается озеро Байкал, Ацагатская долина, праздник Сагаалган и национальное блюдо буузы.



На передачу Валентина пришла со своим сыном. Он рассказал стихотворение, написанное мамой, а потом они вместе исполнили пеню «Славное море – священный Байкал».



Валентина уроженка города Бабушкин. Петь начала в подростковом возрасте. С 2017 года стала активно участвовать в конкурсах вокалистов. Сейчас продолжает свою сольную карьеру в Москве и сотрудничает с оркестрами и ансамблями по всей России.



Валентина Соломенникова лауреат государственной премии Республики Бурятия, лауреат премии мэра города Улан-Удэ, победитель конкурса на соискание стипендии президента РФ. Призёр более чем 30 всероссийских и международных конкурсов вокалистов. Магистр РАМ им. Гнесиных, аспирант АХИ им. Попова.





