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Песня о Бурятии прозвучала на «Поле чудес»

Песня о Бурятии прозвучала на «Поле чудес»
Общество,  Фото:screenshot
Её исполнила уроженка республики Валентина Соломенникова

Уроженка Бурятии Валентина Соломенникова исполнила авторскую песню о республике на шоу «Поле чудес» (возрастное ограничение 16+) на Первом канале. Выпуск с её участием зрители увидели накануне, 20 октября.

Песня очень весёлая, наполненная радостным настроением. В ней воспевается озеро Байкал, Ацагатская долина, праздник Сагаалган и национальное блюдо буузы.

На передачу Валентина пришла со своим сыном. Он рассказал стихотворение, написанное мамой, а потом они вместе исполнили пеню «Славное море – священный Байкал».

Валентина уроженка города Бабушкин. Петь начала в подростковом возрасте. С 2017 года стала активно участвовать в конкурсах вокалистов. Сейчас продолжает свою сольную карьеру в Москве и сотрудничает с оркестрами и ансамблями по всей России.

Валентина Соломенникова лауреат государственной премии Республики Бурятия, лауреат премии мэра города Улан-Удэ, победитель конкурса на соискание стипендии президента РФ. Призёр более чем 30 всероссийских и международных конкурсов вокалистов. Магистр РАМ им. Гнесиных, аспирант АХИ им. Попова.


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