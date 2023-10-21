Ноябрь в Бурятии будет чуть теплее обычного

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Опубликован краткий прогноз погоды



Синоптики опубликовали краткий прогноз погоды на будущий месяц. По данным Бурятского гидрометцентра, в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.



В большинстве районов осадков выпадет как обычно, а кое-где больше среднего многолетнего количества. По всему побережью Байкала - меньше среднего многолетнего количества.











