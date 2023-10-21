Опубликован краткий прогноз погоды
Синоптики опубликовали краткий прогноз погоды на будущий месяц. По данным Бурятского гидрометцентра, в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.
В большинстве районов осадков выпадет как обычно, а кое-где больше среднего многолетнего количества. По всему побережью Байкала - меньше среднего многолетнего количества.
Ноябрь в Бурятии будет чуть теплее обычного
Общество, Фото:
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