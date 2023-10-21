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Ноябрь в Бурятии будет чуть теплее обычного

Ноябрь в Бурятии будет чуть теплее обычного
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Опубликован краткий прогноз погоды

Синоптики опубликовали краткий прогноз погоды на будущий месяц. По данным Бурятского гидрометцентра, в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

В большинстве районов осадков выпадет как обычно, а кое-где больше среднего многолетнего количества. По всему побережью Байкала - меньше среднего многолетнего количества.





прогноз погоды

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