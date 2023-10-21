Бурятия восстановит ещё одну школу в Старобешевском районе ДНР





В 2024 году Бурятия продолжит восстанавливать социальную и жилую инфраструктуру Старобешевского района Донецкой Народной республики. Один из таких объектов - школа №2. В здании планируют заменить кровлю, систему водоснабжения и водоотведения.В рамках подготовки к отопительному сезону зампред правительства Бурятии Евгений Луковников осмотрел школьную котельную. В период подготовки к осенне-зимнему периоду здесь выявили полный износ дымогарной трубы. Были проведены необходимые расчёты и подана заявка по её замене в Бурятию.- На сегодняшний день труба демонтирована, подготовлена новая, которая уже в понедельник будет доставлена на место. До среды она будет собрана, и котельная заработает, - рассказал Евгений Луковников.Однако котельная находится в подвальном помещении школы и не советует нормам, принято решение её перенести.- Безусловно, мы держим на контроле эту ситуацию, и в период проведения занятий мы регулярно проветриваем помещения. Но все равно котельная не соответствует требованиям безопасности. Поэтому мы обратились с просьбой её перенести, - отметила директор старобешевской школы №2 Алина Шпатусько.- Будем прорабатывать вопрос по демонтажу старой и строительству новой котельной. В ближайшее время решим, какой объем средств может понадобиться. Планируем также, как и в старобешевской школе №1, поставить модульную газовую котельную, - добавил зампред.В рамках поручения президента России Владимира Путина с прошлого года Бурятия помогает Старобешевскому району Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.