В Кабанском районе Бурятии открыли отремонтированную дорогу

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Ремонт начали в 2021 году



Глава Бурятии открыл после ремонта движение по участку дороги Тресково-Шергино-Оймур-Заречье в Кабанском районе.



Алексей Цыденов поздравил жителей района с значимым событием:



«То, что дороги строятся - в любом случае хорошо. Основное направление здесь для местных жителей, развития района, республики- туризм. Местным жителям будет проще добираться, а туристам быстрее доехать. Там, где будет развиваться туризм, будут создаваться рабочие места, увеличиваться доходы. Эффект от этой дороги больше, чем просто дорога. Пусть движение будет, пусть наша республика развивается».



Протяжённость участка составила 10 км. К его ремонту приступили в 2021 году. За это время демонтирован старый асфальт, проведена полная реконструкция двух мостов через реки Сергеевка и Оймур, на всем протяжении по посёлку устроены автобусные остановки, тротуары и велодорожки, установлены опоры освещения, сигнальные столбики, барьерное ограждение.



Стоимость работ составила более 560 млн. рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Проведение капитального ремонта автомобильной дороги стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

