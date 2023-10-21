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В Бурятии пенсионеры встретились на спортивных состязаниях

В Бурятии пенсионеры встретились на спортивных состязаниях
Общество,  Фото:минсоцзащиты РБ
Все они - студенты университета третьего возраста

В Тункинском районе Бурятии в стенах Харбятской школы имени Саганова прошёл спортивный турнир, в котором приняли участие команды представителей старшего возраста. Студенты университета третьего возраста успешно справились с поставленными задачами, а судьи, на этапах, внимательно фиксировали каждое очко и в результате выявили сильнейших участников в соревнованиях по настольному теннису, дартсу и стрельбе из пневматической винтовки.

- Цель турнира не спортивные рекорды, а пропаганда того, как может и должен жить человек старшего возраста, заниматься здоровым образом жизни и укреплять дружеские связи. Спортивный азарт захлестнул участников с самого начала турнира. Ловкостью, умением и выносливостью гости мерились в трёх видах спорта, показывая свои достижения. Их задору можно было только позавидовать! - рассказала начальник отдела соцзащиты населения по Тункинскому району Юлия Жамбалова. - В турнире приняли участие 30 человек. Каждый участник получил свою долю хорошего настроения и положительных эмоций. Победители были награждены почётной грамотой и медалями.

Пенсионеры сыграли в настольный теннис и стреляли из пневматической винтовки, сообщили в министерстве социальной защиты населения Бурятии.

- Этот день прошёл легко и бодро! Здорово, когда можно собраться вместе, пообщаться и провести время с пользой - с улыбкой прокомментировала Дулма-Жап Сыреновна Шарнаева – самый активный студент университета третьего возраста.

Завершилось мероприятие вручением грамот и медалей, поздравлениями победителей и благодарностями участников, а также пожеланиями здоровья и спортивного долголетия нашим опытным спортсменам. 

пенсионеры спорт

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