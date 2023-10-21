Почти 800 животных: енот, белка и черепаха путешествовали по ВСЖД без хозяев

Хотя в основном перевозят кошек и собак

В январе-сентябре 2023 года 780 домашних питомцев совершили поездку без сопровождения хозяев в поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК), отправляющихся со станций Восточно-Сибирской железной дороги. Это почти на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба дороги.

В основном, без сопровождения владельцев путешествовали собаки и кошки. Среди необычных животных - енот, белка и черепаха. Чаще всего в «самостоятельную» поездку питомцы отправлялись из Иркутска и Братска.

Перевозить животных без сопровождения владельцев можно во всех поездах дальнего следования ФПК, если эти поезда курсируют внутри страны, а в составе штабного вагона есть багажное купе.

В пути следования за животными присматривает проводник. Однако создать питомцу комфортные условия для поездки – обязанность хозяина. Животному необходимо подобрать клетку или переноску, позаботиться о достаточном количестве воды, корма и так далее.

Оформить перевозку можно в специализированных кассах на вокзалах. Для этого отправителю необходимо заранее заполнить заявление. Его образец можно найти на сайте Российских железных дорог.