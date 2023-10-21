В районе Бурятии строят центр культурного развития за 233 млн. рублей









В городе Бабушкин Кабанского района Бурятии в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» идёт строительство нового Центра культурного развития на общую сумму 233 млн. руб. Объект планируется построить за два года.Здание центра будет двухэтажным общей площадью около 1 485,4 кв. метров.- Конечно, благодаря Центру культурного развития появится ещё больше возможностей для развития отрасли культуры, внедрения новых направлений и практик. Это будет то место, где наши жители смогут открыть для себя новые формы досуга и развлечений, развивать патриотическое направление среди нашей молодёжи, открывать для себя целый мир глубокой и разнообразной культуры малой родины и всей нашей необъятной страны, - отметил глава Кабанского района Алексей Сокольников.В настоящее время производятся работы по армированию колон и бетонирование железобетонных фундаментов.- Сегодня наш Дом культуры в Бабушкине находится в приспособленном помещении, а библиотека - в городской администрации. Благодаря нацпроекту «Культура» новый Центр станет притяжением всех культурных событий нашего города, это то место, где будут проходить культурно-массовые мероприятия, будут работать различные студии и кружки, выступать с гастролями артисты, а может быть даже звёзды российской эстрады. Мы безмерно рады, что в нашем городе строится такой объект, - поделилась своими эмоциями местная жительница Елена.В новом учреждении культуры будет большой зрительный зал с гримёрной и костюмерной, библиотеки, помещения для занятий вокалом, просторные танцевальные классы, универсальное выставочное пространство. Также, будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе здание планируется оборудовать лифтом, сообщает администрация Кабанского района.