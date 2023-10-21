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В Бурятии эвакуировали девушку из «горящего» здания

В Бурятии эвакуировали девушку из «горящего» здания
Общество,  Фото:РА ГО и ЧС
В Бичурском районе прошли пожарно-тактические учения

19 октября в селе Бичура прошли пожарно-тактические учения личного состава 35-ой пожарной части 15-го Бичурского отряда государственной пожарной службы Бурятии совместно с сотрудниками «Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

По легенде в Центре произошло возгорание на втором этаже. На пульт пожарной охраны поступил вызов и к месту пожара был отправлен боевой расчёт 35-ой пожарной части 15-го Бичурского отряда ГПС РБ.

- До прибытия пожарных сотрудники Центра организованно провели эвакуацию детей. По замыслу учений в здании осталась пострадавшая девушка. Об этом работники Центра сразу же сообщили прибывшим огнеборцам. Благодаря слаженным и чётко отработанным действиям личный состав успешно эвакуировал пострадавшую и ликвидировал очаг возгорания, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожарно-тактические учения систематически проводятся во всех подразделениях ГПС РБ для подготовки и тренировки личного состава для отработки слаженности и быстроты действий по тушению пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
учения

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