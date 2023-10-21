В Бурятии эвакуировали девушку из «горящего» здания

Общество, Фото: РА ГО и ЧС

В Бичурском районе прошли пожарно-тактические учения



19 октября в селе Бичура прошли пожарно-тактические учения личного состава 35-ой пожарной части 15-го Бичурского отряда государственной пожарной службы Бурятии совместно с сотрудниками «Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей».



По легенде в Центре произошло возгорание на втором этаже. На пульт пожарной охраны поступил вызов и к месту пожара был отправлен боевой расчёт 35-ой пожарной части 15-го Бичурского отряда ГПС РБ.



- До прибытия пожарных сотрудники Центра организованно провели эвакуацию детей. По замыслу учений в здании осталась пострадавшая девушка. Об этом работники Центра сразу же сообщили прибывшим огнеборцам. Благодаря слаженным и чётко отработанным действиям личный состав успешно эвакуировал пострадавшую и ликвидировал очаг возгорания, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Пожарно-тактические учения систематически проводятся во всех подразделениях ГПС РБ для подготовки и тренировки личного состава для отработки слаженности и быстроты действий по тушению пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

