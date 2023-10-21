В районе Бурятии завершился фестиваль ГТО

Общество, Фото: Администрация МО "Мухоршибирский район"

В нём участвовали 156 человек



С начала октября в Мухоршибирском районе Бурятии проходил фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



В первом этапе фестиваля были задействованы сельские поселениях и школы района. Второй этап - финал состоялся 20 октября.



На финальный этап, который проходил на двух площадках, на территории Мухоршибирской спортивной школы имени Федотова и стадионе МСОШ № 2 собралось 156 участников. Учащиеся школ и жители села соревновались в беге, прошли испытания на силу, гибкость, ловкость, скоростно-силовую выносливость, сообщили в администрация Мухоршибирского района.