В нём участвовали 156 человек
С начала октября в Мухоршибирском районе Бурятии проходил фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В первом этапе фестиваля были задействованы сельские поселениях и школы района. Второй этап - финал состоялся 20 октября.
На финальный этап, который проходил на двух площадках, на территории Мухоршибирской спортивной школы имени Федотова и стадионе МСОШ № 2 собралось 156 участников. Учащиеся школ и жители села соревновались в беге, прошли испытания на силу, гибкость, ловкость, скоростно-силовую выносливость, сообщили в администрация Мухоршибирского района.
В районе Бурятии завершился фестиваль ГТО
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