21 октября

20 октября

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Установка туалета на площади Советов вызвала неоднозначную реакцию уланудэнцев

Установка туалета на площади Советов вызвала неоднозначную реакцию уланудэнцев
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству мэрии Улан-Удэ

Одни одобряют, другие – иронизируют

Пост о том, что новый туалет нужно было установить у здания Народного Хурала Бурятии, а не ближе к остановке общественного транспорта на улице Ербанова, появилась в паблике Аноним 03. «Байкал-Daily» сообщал 20 октября, что «на площади Советов в Улан-Удэ устанавливают модульный санузел. Сейчас рабочие ведут пуско-наладочные работы по настройке оборудования и устанавливают пандус». Модульный санузел будет работать круглый год. В нём две кабинки, одна из которых - для маломобильных граждан. Внутри есть и рукомойники.

В комментариях читатели Анонима 03 одобряют, не одобряют, иронизируют и делают свои предложения по усовершенствованию объекта:

«Если честно ничего плохого не вижу, у нас площадь используется круглогодично, летом для парка, осенью для сельхозвыставок, зимой для новогодних событий, весной для праздников. Можно было бы сделать в каком-то особом стиле (чтобы даже никто не подумал, что это уборная с первого взгляда). Или ещё деревца посадить. Ну, если не могут выделить место для туалета в соседних зданиях, что было бы лучше и культурнее. А так идея отличная».

«Эти конструкции там хороши для тех, кому лень пройти 5 мин. Как водителям, которые авто бросают, где ни попадя. Там рядом с пл. Советов 2 «специализированных» сортира, которые только для испражнений. Плюс куча сортиров доступна в едальнях по периметру площади, в еë ближайшем окружении на расстоянии 2-5 мин пешком. И всë по цене чашки чая».

«Кони с роялями» поражали воображение верхом ландшафтного дизайна! А теперь ещё и клозет там водрузят… Это прорыв… Товарищи с площади достигли, всё же вершины дна».

«Никогда в голову им не приходил вопрос, почему на Красной площади в Москве, Дворцовой в Санкт-Петербурге и аналогичных местах - такие круглогодичные сортиры не устанавливают? Или они там, никто и никогда, дальше УУ не выезжали?»

«Перегнули конечно палку с этим расшаркиванием перед народом».

«Возле каждого сортира нужен часовой с ружьем и солью».

«Думается, что место не очень удачное. Тогда бы уж через дорогу где-то поставили, напротив Головы».

«Это уже зашквар!!! Улан-Удэ и так имеет дурную славу, теперь не будет сходить с уст как город идиотов».

«Интересно, когда демонтаж будет? Уже завтра?)))»

Планируется, что платный туалет заработает сегодня, 21 октября. Стоимость посещения объекта – 15 рублей. Оплата по банковским карточкам.

туалет ЖКХ юмор

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