Появилась возможность оформить все документы для новорождённого
Сейчас для удобства жителей страны на Госуслугах развивается суперсервис «Рождение ребёнка». Он поможет легко и быстро оформить все самые важные документы для новорождённого: свидетельство о рождении, постоянную и временную прописку, СНИЛС, ИНН, полис ОМС и прикрепление к поликлинике, запись в детский сад, выплаты и льготы.
- Госуслуги помогают получить самый первый документ каждому четвёртому ребёнку в стране. Полностью онлайн в этом году зарегистрировали рождение более 140 тысяч детей, - сообщили в минцифры России.
Сразу после онлайн-регистрации рождения можно прописать ребёнка, оформив электронное или бумажное свидетельство. С начала года сервисом воспользовались родители 230 тысяч детей до 14 лет.
СНИЛС и ИНН появляются в личных кабинетах обоих родителей на Госуслугах после получения свидетельства о рождении.
Полис ОМС можно запросить в карточке ребёнка на Госуслугах сразу после получения свидетельства о рождении, выбрать и записаться к врачу тоже можно онлайн.
Кроме того, с самого рождения можно записать ребёнка в детский сад.
Также на Госуслугах родители подают заявление на детские выплаты и оформляют статус многодетной семьи для получения льгот. В личном кабинете мамы потом появятся сведения о маткапитале.
Жители Бурятии могут воспользоваться суперсервисом на Госуслугах при рождении ребёнка
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