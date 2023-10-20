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Жители Бурятии могут воспользоваться суперсервисом на Госуслугах при рождении ребёнка

Жители Бурятии могут воспользоваться суперсервисом на Госуслугах при рождении ребёнка
Общество, 
Появилась возможность оформить все документы для новорождённого

Сейчас для удобства жителей страны на Госуслугах развивается суперсервис «Рождение ребёнка». Он поможет легко и быстро оформить все самые важные документы для новорождённого: свидетельство о рождении, постоянную и временную прописку, СНИЛС, ИНН, полис ОМС и прикрепление к поликлинике, запись в детский сад, выплаты и льготы.

- Госуслуги помогают получить самый первый документ каждому четвёртому ребёнку в стране. Полностью онлайн в этом году зарегистрировали рождение более 140 тысяч детей, - сообщили в минцифры России.

Сразу после онлайн-регистрации рождения можно прописать ребёнка, оформив электронное или бумажное свидетельство. С начала года сервисом воспользовались родители 230 тысяч детей до 14 лет.

СНИЛС и ИНН появляются в личных кабинетах обоих родителей на Госуслугах после получения свидетельства о рождении.

Полис ОМС можно запросить в карточке ребёнка на Госуслугах сразу после получения свидетельства о рождении, выбрать и записаться к врачу тоже можно онлайн.

Кроме того, с самого рождения можно записать ребёнка в детский сад.

Также на Госуслугах родители подают заявление на детские выплаты и оформляют статус многодетной семьи для получения льгот. В личном кабинете мамы потом появятся сведения о маткапитале.



госуслуги

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