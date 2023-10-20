Сотрудники районной администрации в Бурятии взялись за грабли и лопаты

Они участвовали в субботнике
20 октября в посёлке Заиграево прошёл субботник. С помощью лопата и граблей участники очистили землю от опавшей листвы, сообщили в администрации Заиграевского района Бурятии.
В уборке участвовали коллективы администрации и других организаций. Они привели в порядок территории, прилегающие к их организациям.
Также в рамках субботника была убрана территория центрального парка, благоустроенная в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
Они участвовали в субботнике
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