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В Улан-Удэ за 26 новых микроавтобусов для отдалённых микрорайонов выложат 128 миллионов

В Улан-Удэ за 26 новых микроавтобусов для отдалённых микрорайонов выложат 128 миллионов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Каждая «Газель» обойдётся казне почти в пяти миллионов рублей

Ещё в сентябре стало известно, что в столице Бурятии появится сразу 26 автобусов малого класса ГАЗель City. Каждый рассчитан на 22 места. «Микрики» запустят в отдалённые микрорайоны города. За счёт этого хотят компенсировать не работающие сейчас маршруты – многие частники ушли с рынка перевозок и их отток продолжается.

- Причины различные – устаревшие транспортные средства, ужесточение требований к перевозкам и рост себестоимости проезда. Поэтому мы планируем закупить автобусы именно малого класса и низкопольные, которые будут удобны в том числе мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья, – пояснил ранее председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Юрий Ткачёв.

Сейчас в парке МУП «Городские маршруты» насчитывается 130 автобусов. Если раньше они перевозили 4-5% пассажиров, то сейчас уже порядка 15%.

На сайте Госзакупок на днях объявили аукцион на поставку «Газелей». Власти намерены приобрести малые автобусы для перевозки стоящих и сидящих пассажиров (марки ГАЗ-A68R52 либо эквивалент). Начальная цена контракта – 128 миллионов 50 тысяч рублей. Каждый такой «микрик» обойдётся бюджету в 4 миллиона 925 тысяч.

Среди требований – дистанционное управление электроприводом двери (чтобы у водителя была возможность закрывать и открывать её со своего места), поручни салона с износостойким покрытием по всей длине и максимальная грузоподъёмность в 1400 килограммов. Поставить автобусы должны к 20 декабря.

В августе в Минтрансе РБ сообщили, что новый транспорт получат 13 муниципальных образований, включая Улан-Удэ и Северобайкальск. На обновление автопарков Бурятия, как и ещё более 40 российских регионов, получит специальный казначейский кредит размером в 398 миллионов. Такое решение приняли на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Всего республика закупит 78 транспортных средств – семь автобусов среднего класса и 71 – малого. Они будут курсировать по внутримуниципальным маршрутам.

- Специальный казначейский кредит – это эффективный механизм обновления инфраструктуры в регионах. Он выдаётся на 15 лет под 3% годовых. Благодаря одобренной заявке жители Бурятии получат 78 новых автобусов, которые улучшат транспортную доступность внутри муниципалитетов, – отметил зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

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