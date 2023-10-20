По просьбам улан-удэнцев на маршрут №3 добавили автобус

Теперь в выходные изменится расписание



На автобусный маршрут №3 в Улан-Удэ добавлен ещё один автобус в выходные дни. Это было сделано по просьбе пассажиров, сообщили в МУП «Городские маршруты».



- По просьбе местных жителей МУП «Городские маршруты» добавляют с 21 октября автобус на маршрут N3 - теперь в выходные будут курсировать семь автобусов, - уточнили сотрудники.



В связи с этим меняется график движения маршрута в выходные, в будние - остаётся прежним.

