На участке федеральной автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией с 0-го по 6-й км завершены работы по обустройству инфраструктуры дороги
Участок ремонта пролегает через рабочий посёлок Култук Иркутской области, где проживает более 4500 тысяч человек. Для удобства пешеходов на участке выполнили устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием общей протяжённостью - 4590 п.м, а также установили более 3800 п.м перильного ограждения. Взамен старых металлических автопавильонов установлено 13 железобетонных автопавильонов с урнами и скамейками.
Также на участке ремонта выполнено устройство двух пешеходных настилов через ручьи. Эти настилы значительно сокращают путь сельчан до центра поселка. По ним ежедневно проходят около сотни людей на работу, в детский сад, школу, библиотеку, магазины, административные и социальные учреждения.
В целях безопасности дорожного движения на участке также установили новые дорожные знаки и нанесли горизонтальную дорожную разметку.
Отметим, автомобильная дорога федерального значения А-333 Култук –Монды – граница с Монголией является важной составляющей развития туристического потенциала региона, поскольку ведёт к популярному горно-климатическому курорту «Аршан», а также связывает Иркутскую область с Монголией.
В Иркутской области отремонтирован участок федеральной автодороги А-333
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