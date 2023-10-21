Существенных осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром по северной половине местами небольшой мокрый снег. Кое-где туман. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +10,+15, местами +4,+9.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +11,+13.
Октябрь порадует жителей Бурятии 15-градусным теплом
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