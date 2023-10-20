Они пытались выгнать птицу на улицу палкой с крюком
Эту историю рассказали в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». Жительница бурятской столицы зашла в магазин на Элеваторе и заметила, что туда залетел голубь.
- Продавцы пытались сбить его палкой с крючком и, по всей видимости, удар всё-таки настиг птицу. Упала на пол. Один из продавцов замахнулся этой же палкой и я поняла, что они просто хотят забить голубя прямо в магазине, не стесняясь покупателей, – поделилась очевидец.
Народу, по её словам, в помещении было мало, но зато другие сотрудники просто стояли и смотрели на происходящее.
- Это что, обычное дело в этом магазине? После моего замечания голубя взяли в руки и вынесли на улицу. Когда люди успели так оскотиниться? – задалась вопросом анонимный автор.
В комментариях посетители паблика разошлись во мнении. Некоторые заявили, что летающие в торговых точках пернатые – это ненормальная ситуация. И встали на сторону продавцов.
- Когда птица залетает, магазин не встанет на сигналку, а ночевать из-за неё там никому не хочется. Потому и пытались выгнать. Ещё обгадит всё и товар поклюет. А сами они не улетают – тупые. Вот и приходится так их гонять. Сама была в такой ситуации, понимаю продавцов, – высказалась одна из подписчиц.
В Улан-Удэ сотрудники магазина чуть не прибили голубя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они участвовали в субботнике
На участке федеральной автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией с 0-го по 6-й км завершены работы по обустройству инфраструктуры дороги
Прокуратура внесла представление
Теперь в выходные изменится расписание
Его расширят в связке с новым мостом
Они пытались выгнать птицу на улицу палкой с крюком
Мероприятие проходило в пожарной части
В фестивале воздушных змеев участвовали около сотни человек
Пополнить запасы обязали через суд
При этом часть горожан обращают внимание только на пяти- и десятирублёвки
Алексей Кононов погиб в ходе спецоперации
Гости прибыли в Старобешевский район ДНР
Некоторые пассажиры закидывают на них ноги и рисуют прямо на спинках
Планируется участие около 40 стран
Теперь с дорожной ситуацией можно ознакомиться дистанционно