В Улан-Удэ сотрудники магазина чуть не прибили голубя

Они пытались выгнать птицу на улицу палкой с крюком



Эту историю рассказали в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». Жительница бурятской столицы зашла в магазин на Элеваторе и заметила, что туда залетел голубь.



- Продавцы пытались сбить его палкой с крючком и, по всей видимости, удар всё-таки настиг птицу. Упала на пол. Один из продавцов замахнулся этой же палкой и я поняла, что они просто хотят забить голубя прямо в магазине, не стесняясь покупателей, – поделилась очевидец.



Народу, по её словам, в помещении было мало, но зато другие сотрудники просто стояли и смотрели на происходящее.



- Это что, обычное дело в этом магазине? После моего замечания голубя взяли в руки и вынесли на улицу. Когда люди успели так оскотиниться? – задалась вопросом анонимный автор.



В комментариях посетители паблика разошлись во мнении. Некоторые заявили, что летающие в торговых точках пернатые – это ненормальная ситуация. И встали на сторону продавцов.



- Когда птица залетает, магазин не встанет на сигналку, а ночевать из-за неё там никому не хочется. Потому и пытались выгнать. Ещё обгадит всё и товар поклюет. А сами они не улетают – тупые. Вот и приходится так их гонять. Сама была в такой ситуации, понимаю продавцов, – высказалась одна из подписчиц.

