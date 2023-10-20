В школе Бурятии открыли доску памяти кавалера ордена Мужества

Общество, Фото: администрация Еравнинского района

Церемонию провели в Еравнинском районе



19 октября в Еравнинском районе Бурятии прошло знаменательное событие. В Тужинкинской средней школе состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о выпускнике школы – Евгении Владимировиче Климове.



Гвардии старший сержант, кавалер ордена Мужества Евгений Климов погиб при исполнении воинского долга, принимая участие в специальной военной операции на Украине.



- Мы всегда будем помнить Евгения Климова, как настоящего, мужественного защитника Отечества, - сообщили в администрации Еравнинского района.

