Церемонию провели в Еравнинском районе
19 октября в Еравнинском районе Бурятии прошло знаменательное событие. В Тужинкинской средней школе состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о выпускнике школы – Евгении Владимировиче Климове.
Гвардии старший сержант, кавалер ордена Мужества Евгений Климов погиб при исполнении воинского долга, принимая участие в специальной военной операции на Украине.
- Мы всегда будем помнить Евгения Климова, как настоящего, мужественного защитника Отечества, - сообщили в администрации Еравнинского района.
В школе Бурятии открыли доску памяти кавалера ордена Мужества
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