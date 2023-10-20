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В Иркутской области открыли мемориальную доску в память о сотруднике Росгвардии Бурятии

В Иркутской области открыли мемориальную доску в память о сотруднике Росгвардии Бурятии
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Алексей Кононов погиб в ходе спецоперации

В посёлке Усть-Ордынский Иркутской области открыли мемориальную доску в память о сотруднике ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии Бурятии Алексее Кононове. Он погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. 

Во дворе детско-юношеской спортивной школы, где тренировался Алексей, присутствовали родные и друзья, росгвардейцы и сотрудники полиции, односельчане, учителя и воспитанники школы, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Мероприятие открыл первый заместитель мэра Эхирит-Булагатского района Эрнест Шарханов.

- Алексей до конца выполнил свой воинский долг. Он самоотверженно выполнил приказ командования, и в итоге отдал самое дорогое – свою жизнь – для того, чтобы мы победили. Алексей – сын нашей России, нашей малой Родины, мы всегда будет чтить память о нём. Памятная доска служит назиданием будущим поколениям, ребятишкам, которые занимаются в этой школе, чтобы они знали и помнили Алексея, - отметил представитель администрации.



О своём сотруднике рассказал заместитель командира ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии Батор Жамбалов.
- Сегодня мы увековечиваем память нашего боевого товарища. Алексей служил в оперативной роте, был очень открытым, простым, светлым и добрым парнем. Незадолго до гибели Алексей сказал: «Мы же буряты, мы идём до конца», - вспомнил Батор Жамбалов. – Низкий поклон маме Галине Викторовне за воспитание мужественного, порядочного и ответственного сына. Его имя навсегда будет вписано в историю Росгвардии.

После открытия мемориальной доски участники почтили память старшего сержанта полиции Алексея Кононова минутой молчания и возложили живые цветы. В его честь прозвучали оружейные залпы салютной группы.




Кононов Алексей Викторович родился 11 июня 1991 года в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. На службу в спецподразделение Росгвардии поступил в 2017 году.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, награждён орденом Мужества (посмертно).

Иркутская область Росгвардия

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