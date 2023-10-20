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Треть улан-удэнцев подбирают монеты на улицах

Треть улан-удэнцев подбирают монеты на улицах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом часть горожан обращают внимание только на пяти- и десятирублёвки

Любопытный опрос устроили представители сервиса SuperJob. Они узнали, как работающие жители бурятской столицы поступают с мелочью. Выяснилось, что 44% её тратят, 24% складывают в копилку, 17% отдают свои детям, 5% меняют на банкноты, 4% жертвуют на благотворительность и 1% выбрасывают.

Ещё 5% находят монетам другое применение – к примеру, коллекционируют и оставляют чаевые на заправках.

Лишь треть (32%) улан-удэнцев признались, что увидев монету на улице, подняли бы её с земли. Большинство – 20% – сделали бы это независимо от номинала, а 12% обращают внимание только на пяти- и десятирублёвки. Свыше половины (53%) заявили, просто прошли бы мимо. Для некоторых это вопрос стеснения и принципов, другие считают мелочь источником заразы или же просто убеждены, что брать чужое нельзя.

При этом только 18% респондентов считают, что монеты следует вывести из денежного оборота: 5% готовы отказаться от номинала в 1 и 2 рубля, 7% – 1, 2 и 5 рублей и 6% – вообще от всех монет. И 62% оказались против.

Женщины, как правило, тратят мелочь и отдают детям, а мужчины складывают в копилку. Они же в два с половиной раза чаще представительниц прекрасного пола наклоняются за деньгами на улице – как и горожане, получающие от 80 тысяч рублей в месяц. 
деньги монеты

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