Метатели ножа из Иркутской области завоевали 5 медалей мирового турнира

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В Иркутской области отремонтирован участок федеральной автодороги А-333 Общество, На участке федеральной автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией с 0-го по 6-й км завершены работы по обустройству инфраструктуры дороги