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Метатели ножа из Иркутской области завоевали 5 медалей мирового турнира

Метатели ножа из Иркутской области завоевали 5 медалей мирового турнира
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Награды они выиграли на чемпионате и первенстве мира в Ташкенте

Золотую, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены Иркутской области на чемпионате и первенстве мира по спортивному метанию ножа. Соревнования с 10 по 15 октября проходили в столице Узбекистана Ташкенте, участие в них принимали 150 спортсменов из 14 стран мира. В составе сборной России выступали трое спортсменов из Казачинско-Ленского района.

Ставр Т. стал победителем первенства мира на дистанции 5 метров, серебряную медаль он выиграл на дистанции 3 метра. Диана Г. – бронзовый призёр на дистанции 3 метра.

Владимир Турчин завоевал серебряную медаль чемпионата мира на дистанции 8 метров, также в активе спортсмена бронзовая награда на дистанции 7 метров.Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

В командном зачёте чемпионата и первенства мира сборная России стала сильнейшей, второе место у сборной Республики Узбекистан, третье – у сборной команды Китая. Российские метатели ножа стали обладателями 52 медалей. Три раза победителем становился атаман из Бурятии Александр Тырин.
Иркутская область чемпионат мира метание ножа спортивное спорт первенство мира

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