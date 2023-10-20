Читинский переезд в Улан-Удэ ждут большие перемены

Его расширят в связке с новым мостом

Официальное название Читинского переезда «Автомобильный проезд под железнодорожным путем № 6п на км 1 пк 5 м 88 станции Улан-Удэ ВСЖД». Эту «арку» под путями ждут большие перемены, сообщили «Байкал-Daily» в проектно-аналитическом комитете администрации Улан-Удэ.

«В 2020 году проектно-аналитический комитет мэрии начал работу по обоснованию реконструкции проезда, - сказали в комитете. - Расширение в связке с вводом в эксплуатацию моста «Талаан» (строящийся третий мост через Уду – ред.) обеспечит положительный транспортный эффект для узлов «Элеватор» и «Новый мост».

Проезд под железной дорогой расширят до 1,5 полос в каждом направлении.

В 2023 году реконструкция и расширение Читинского переезда включены в распоряжение правительства России по социально-экономическому развитию Улан-Удэнской городской агломерации до 2030 г. «Байкал-Daily» писал, что на реализацию мастер-плана столицы Бурятии потратят за 8 лет почти 277 миллиардов рублей на уже обозначенные проекты.

- Средства на проектирование «пришли» в Бурятию, - сообщил «Байкал-Daily» председатель комитета Вадим Имидеев. - Контракт на проектирование реконструкции должен быть заключен до конца 2023 года.

Справка:

Проезд под железной дорогой построили в Верхнеудинске в 1912 году. Тогда в городе был всего один автомобиль. Он появился в декабре 1912 года при почтово-телеграфной конторе. В 1913 году машина возила почту и пассажиров от Верхнеудинска до Селенгинска и города Троицкосавск (Кяхта). В 1987 году (ещё при СССР) проезд под магистралью капитально отремонтировали.