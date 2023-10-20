Её проведут в эту субботу
21 октября в городе Кяхта состоится сельскохозяйственная ярмарка. Местом поведения ярмарки станет центральная площадь.
Как сообщает администрация МО «Кяхтинский район», будет реализовываться мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, птицы (перепела, утки), рыба (пелядь) и овощи (капуста, картофель). Начало работы - с 8 часов утра.
Возрастное ограничение: 0+.
В Кяхте состоится сельскохозяйственная ярмарка
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