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В Кяхте состоится сельскохозяйственная ярмарка

В Кяхте состоится сельскохозяйственная ярмарка
Общество,  Фото:pixabay.com
Её проведут в эту субботу

21 октября в городе Кяхта состоится сельскохозяйственная ярмарка. Местом поведения ярмарки станет центральная площадь.

Как сообщает администрация МО «Кяхтинский район», будет реализовываться мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, птицы (перепела, утки), рыба (пелядь) и овощи (капуста, картофель). Начало работы - с 8 часов утра.

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Кяхта ярмарка Бурятия

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