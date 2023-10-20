На капремонт было направлено 10 миллионов рублей
В Кабанском районе Бурятии капитально отремонтировали детское отделение и дневной стационар центральной районной больницы.
- Изменился не только цвет и отделка стен – здесь выполнены строительные и электромонтажные работы, заменена система водоснабжения и канализации. Приведено в порядок отопление и вентиляция. А ещё установили систему медицинского газоснабжения и сделали сигнализацию в палатах, - рассказывает главный врач Кабанской центральной районной больницы Михаил Батуев.
Особое внимание уделили оформлению интерьера в детском отделении для самых маленьких пациентов. В обновлённом медучреждении не только открытая регистратура, но и понятная навигация. Сейчас в ЦРБ готовят документы на получение санитарно-эпидемиологического заключения. Оба обновлённых отделения заработают в обычном режиме уже через месяц, в ноябре.
На капитальный ремонт двух отделений больницы по федеральному проекту было направлено 10 миллионов рублей, сообщает администрация Кабанского района.
В районной больнице Бурятии отремонтировали два отделения
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