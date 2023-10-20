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Школьники из Бурятии отправятся в большое путешествие по всей стране

Школьники из Бурятии отправятся в большое путешествие по всей стране
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Вместе с ними поедут ребята из Забайкалья и Якутии

Во время осенних каникул 30 школьников Бурятии из Тарбагатайского, Тункинского районов, города Улан-Удэ, члены и партнёры лиги юных журналистов Бурятии, победители конкурсного отбора всероссийского проекта «Регионов много, страна одна» отправятся в большое путешествие по всей стране вместе с детьми из Забайкальского края и Якутии.

Участники проекта развивающего путешествия в течение двух месяцев проводили мастер-классы, связанные со своим любимым хобби: видеомонтаж, журналистика, традиции и обычаи бурятского и других народов, живущих в Бурятии, игры на гитаре, тайны фокуса, кройка и шитьё, старославянская письменность, игры народов России, в том числе бурятские, спортивные игры и много других, доказывая, что именно они достойны стать членом этого незабываемого путешествия по всей России.

- В течение двух недель совместные активности, встречи, посещение театров города Москвы, Санкт-Петербурга, замечательные экскурсии по столицам России, обогатят души детей, расширят их горизонты, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ. - Детский экспресс позволит вовлечь детей и взрослых в интересные и полезные активности.

Сопровождать детей будут опытные педагоги. Кроме этого, юнкоры по пути следования будут делиться своими репортажами и видеороликами.

Бурятия школа туризм образование

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