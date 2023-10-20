Улан-удэнцы портят сиденья в новеньких «Львятах»

Некоторые пассажиры закидывают на них ноги и рисуют прямо на спинках



Жители бурятской столицы свинячат в трамваях. Один из пассажиров не пощадил новенький «Львёнок», забравшись на сиденье с ногами и испачкав грязной подошвой всю обивку.



Улан-удэнцев попросили так не делать, ведь приводить всё в порядок потом приходится вручную. Сотрудница МУП «Управление трамвая» своими руками выкраивает каждую деталь и степлером закрепляет материал на основу, а до этого полностью моет её и вычищает.



Недавно сиденья полностью обновили в двух «Львятах» с бортовыми номерами № 06 и 08. «Пожалуйста, берегите наши вагончики и не рисуйте на спинках», – призывают горожан в МУП.







Такая работа ведётся и в вагонах старого образца – модели 619. А ещё там заменили противоскользящее покрытие. Всё для того, чтобы поездки в общественном электротранспорте стали комфортнее и приятнее.