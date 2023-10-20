Некоторые пассажиры закидывают на них ноги и рисуют прямо на спинках
Жители бурятской столицы свинячат в трамваях. Один из пассажиров не пощадил новенький «Львёнок», забравшись на сиденье с ногами и испачкав грязной подошвой всю обивку.
Улан-удэнцев попросили так не делать, ведь приводить всё в порядок потом приходится вручную. Сотрудница МУП «Управление трамвая» своими руками выкраивает каждую деталь и степлером закрепляет материал на основу, а до этого полностью моет её и вычищает.
Недавно сиденья полностью обновили в двух «Львятах» с бортовыми номерами № 06 и 08. «Пожалуйста, берегите наши вагончики и не рисуйте на спинках», – призывают горожан в МУП.
Такая работа ведётся и в вагонах старого образца – модели 619. А ещё там заменили противоскользящее покрытие. Всё для того, чтобы поездки в общественном электротранспорте стали комфортнее и приятнее.
Улан-удэнцы портят сиденья в новеньких «Львятах»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Некоторые пассажиры закидывают на них ноги и рисуют прямо на спинках
Планируется участие около 40 стран
Теперь с дорожной ситуацией можно ознакомиться дистанционно
Он преступил закон во время реабилитации
Конкурс пройдёт в рамках выставки «БайкалАгро»
В микрорайоне Шишковка прошла церемония открытия мемориальной доски Руслану Тарасову
Экзамен состоит из теории и практики
А ещё у 37 жителей республики нашли боррелиоз
За лжесвидетельство мужчину оштрафовали
Он погасил долги во время рейда приставов
На установку монумента необходимо собрать 3,5 млн рублей
На это выделяются гранты
Улан-удэнские коммунальщики уже приготовились к первому снегу
Они опасаются, что ребятишки попадут под колёса летящих мимо машин
Планами поделился зампред правительства Луковников