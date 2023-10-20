20 октября

19 октября

Популярное

В Бурятии выбраны маскоты республики

В Бурятии выбраны маскоты республики
Общество,  Фото:РДЮБ
Ими стали снежный лев, соболь и зверодевочка

В Бурятии завершается книжный фестиваль «Бумажный ключ» (12+). На открытии мероприятия были объявлены победители конкурса «Шэнэ шарай/Новый облик». Участникам нужно было создать маскота – оригинального героя, который бы ассоциировался с Республикой Бурятия и отражал её важные достоинства.

Авторы работ, которые набрали наибольшее количество баллов в каждой возрастной категории, стали победителями и получили графические планшеты. Награждены были:
- Возрастная категория «От 18 лет» - Анастасия Полянская, маскот «снежный лев Шимо»;
- Возрастная категория «От 13 до 17 лет» - Вера С., маскот «Соболь»;
- Возрастная категория «До 12 лет» - Оюна Д., маскот «девочка Булган».

В течении следующей недели все авторы получат сертификаты участников на свои электронные почты. Работы победителей и лучшие работы других конкурсантов были представлены на выставке фестиваля в зале «Тайзан.Зураг». Об этом сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.
Бурятия конкурс маскот

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцам оказалось крайне невыгодно сдавать в аренду купленные квартиры
Улан-удэнцам оказалось крайне невыгодно сдавать в аренду купленные квартиры
Общество, 20.10.2023
Покрыть свои затраты на них горожане смогут только через 19 с лишним лет
В Улан-Удэ угрожающий людям скотомогильник оказался безопасным
В Улан-Удэ угрожающий людям скотомогильник оказался безопасным
Общество, 20.10.2023
Специалисты не нашли там ни одного нарушения
Жители Бурятии могут воспользоваться суперсервисом на Госуслугах при рождении ребёнка
Жители Бурятии могут воспользоваться суперсервисом на Госуслугах при рождении ребёнка
Общество, 20.10.2023
Появилась возможность оформить все документы для новорождённого
В Иркутской области отремонтирован участок федеральной автодороги А-333
В Иркутской области отремонтирован участок федеральной автодороги А-333
Общество, 20.10.2023
На участке федеральной автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией с 0-го по 6-й км завершены работы по обустройству инфраструктуры дороги
В Улан-Удэ батюшка призвал осуждённых не пить и не колоться
В Улан-Удэ батюшка призвал осуждённых не пить и не колоться
Общество, 20.10.2023
Иерей Георгий Иванов провёл профилактическую беседу
Бурятию ждут тёплые выходные
Бурятию ждут тёплые выходные
Общество, 20.10.2023
Воздух прогреется до +15 градусов
По просьбам улан-удэнцев на маршрут №3 добавили автобус
По просьбам улан-удэнцев на маршрут №3 добавили автобус
Общество, 20.10.2023
Теперь в выходные изменится расписание
Читинский переезд в Улан-Удэ ждут большие перемены
Читинский переезд в Улан-Удэ ждут большие перемены
Общество, 20.10.2023

Его расширят в связке с новым мостом

В Улан-Удэ сотрудники магазина чуть не прибили голубя
В Улан-Удэ сотрудники магазина чуть не прибили голубя
Общество, 20.10.2023
Они пытались выгнать птицу на улицу палкой с крюком
В Улан-Удэ молодые сотрудники МЧС приняли присягу
В Улан-Удэ молодые сотрудники МЧС приняли присягу
Общество, 20.10.2023
Мероприятие проходило в пожарной части 
В Улан-Удэ взмыли в небо десятки воздушных змеев
В Улан-Удэ взмыли в небо десятки воздушных змеев
Общество, 20.10.2023
В фестивале воздушных змеев участвовали около сотни человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^