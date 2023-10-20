В Бурятии выбраны маскоты республики

Ими стали снежный лев, соболь и зверодевочка



В Бурятии завершается книжный фестиваль «Бумажный ключ» (12+). На открытии мероприятия были объявлены победители конкурса «Шэнэ шарай/Новый облик». Участникам нужно было создать маскота – оригинального героя, который бы ассоциировался с Республикой Бурятия и отражал её важные достоинства.



Авторы работ, которые набрали наибольшее количество баллов в каждой возрастной категории, стали победителями и получили графические планшеты. Награждены были:

- Возрастная категория «От 18 лет» - Анастасия Полянская, маскот «снежный лев Шимо»;

- Возрастная категория «От 13 до 17 лет» - Вера С., маскот «Соболь»;

- Возрастная категория «До 12 лет» - Оюна Д., маскот «девочка Булган».



В течении следующей недели все авторы получат сертификаты участников на свои электронные почты. Работы победителей и лучшие работы других конкурсантов были представлены на выставке фестиваля в зале «Тайзан.Зураг». Об этом сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.

