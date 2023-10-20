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В Бурятии лучший зоотехник-селекционер получит 50 тысяч

В Бурятии лучший зоотехник-селекционер получит 50 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс пройдёт в рамках выставки «БайкалАгро»

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 октября в Улан-Удэ пройдёт межрегиональная выставка племенных сельскохозяйственных животных «БайкалАгро» (возрастное ограничение 6+).

Во время выставки состоится конкурс профессионального мастерства среди зоотехников-селекционеров.

Как сообщили в минсельхозе Бурятии, победители будут выбраны на основе результатов выполнения теоретических и практических заданий. При этом будет учитываться время, затраченное на подготовку и выполнение каждого задания.

Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей.

Для победителя размер выигрыша составит 50 тысяч рублей. Занявшие второе и третье места будут вознаграждены суммами в 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

Также свои навыки продемонстрируют студенты зооветеринарных направлений. Для них приготовлены призы в размере 10 тысяч рублей за первое место, 8 тысяч за второе место и 5 тысяч – за третье.

конкурс сельское хозяйство

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