В Бурятии судоводители сдают экзамены

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Экзамен состоит из теории и практики



С начала года в Бурятии около 300 человек изъявили желание получить права на управление маломерным судном. Инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) принимают экзамены, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



- Приём экзаменов на право управления маломерным судном проходит ежегодно во время навигационного периода. Перед тем, как выдать удостоверение судоводителя, нужно убедиться, что граждане владеют знаниями правил плавания и навыками управления маломерным судном, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.



Удостоверение судоводителя даёт право на управление маломерными судами, к которым относятся, например, маломерные моторные, парусно-моторные суда, гидроциклы, аэроботы, амфибии, экранопланы.



Всего на учёте в реестре маломерных судов состоит более 8000 судов.



В преддверии закрытия навигации сотрудники МЧС призывают подготовить суда к надлежащему хранению в зимнее время.

