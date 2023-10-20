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В Бурятии судоводители сдают экзамены

В Бурятии судоводители сдают экзамены
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Экзамен состоит из теории и практики

С начала года в Бурятии около 300 человек изъявили желание получить права на управление маломерным судном. Инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) принимают экзамены, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

- Приём экзаменов на право управления маломерным судном проходит ежегодно во время навигационного периода. Перед тем, как выдать удостоверение судоводителя, нужно убедиться, что граждане владеют знаниями правил плавания и навыками управления маломерным судном, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.

Удостоверение судоводителя даёт право на управление маломерными судами, к которым относятся, например, маломерные моторные, парусно-моторные суда, гидроциклы, аэроботы, амфибии, экранопланы.

Всего на учёте в реестре маломерных судов состоит более 8000 судов.

В преддверии закрытия навигации сотрудники МЧС призывают подготовить суда к надлежащему хранению в зимнее время. 
МЧС ГИМС

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