В Бурятии на капремонт соцучреждений было направлено более 109 млн рублей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Так, в Баргузинском доме-интернате был отремонтирован пищеблок



В этом году на капитальный ремонт детских и взрослых учреждений министерства соцзащиты Бурятии было направлено более 109 млн рублей. Средства республиканского бюджета помогли отремонтировать котельное оборудование в Бабушкинском доме-интернате, пищеблок в Баргузинском доме-интернате, заменить окна в Хоринском специальном доме-интернате, будет осуществлён монтаж пассажирского лифта в комплексном центре «Доверие».



- На капитальный ремонт нашей котельной мы получили свыше 8 млн рублей. Были установлены новые котлы, насосы, дымососы, циклон, дымовая труба. Работы были завершены в срок, что позволило своевременно начать в учреждении отопительный сезон. В жилых корпусах и помещениях общего пользования тепло, уютно. Жильцы благодарят за новую котельную. Значительно улучшились условия труда машинистов (кочегаров) котельной. На сегодняшний день обеспечен необходимый запас угля, установлен график работы котлов, насосов, дымососов, - рассказал директор Бабушкинского дома-интерната Дмитрий Баранников.



На ремонт пищеблока в Баргузинском доме-интернате направили свыше 28 млн рублей, в республиканском госпитале для ветеранов войн выполнили работы по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации на сумму 7,3 млн рублей. Республиканскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних выделили порядка 51 млн рублей на замену кровли, системы электроснабжения, водопровода, канализации и отопления здания. В Кабанском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей на 100% уже выполнены работы по ремонту душевых и санузлов приёмно-карантинного отделения.



