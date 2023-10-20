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В Бурятии на капремонт соцучреждений было направлено более 109 млн рублей

В Бурятии на капремонт соцучреждений было направлено более 109 млн рублей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Так, в Баргузинском доме-интернате был отремонтирован пищеблок

В этом году на капитальный ремонт детских и взрослых учреждений министерства соцзащиты Бурятии было направлено более 109 млн рублей. Средства республиканского бюджета помогли отремонтировать котельное оборудование в Бабушкинском доме-интернате, пищеблок в Баргузинском доме-интернате, заменить окна в Хоринском специальном доме-интернате, будет осуществлён монтаж пассажирского лифта в комплексном центре «Доверие».

- На капитальный ремонт нашей котельной мы получили свыше 8 млн рублей. Были установлены новые котлы, насосы, дымососы, циклон, дымовая труба. Работы были завершены в срок, что позволило своевременно начать в учреждении отопительный сезон. В жилых корпусах и помещениях общего пользования тепло, уютно. Жильцы благодарят за новую котельную. Значительно улучшились условия труда машинистов (кочегаров) котельной. На сегодняшний день обеспечен необходимый запас угля, установлен график работы котлов, насосов, дымососов, - рассказал директор Бабушкинского дома-интерната Дмитрий Баранников.

На ремонт пищеблока в Баргузинском доме-интернате направили свыше 28 млн рублей, в республиканском госпитале для ветеранов войн выполнили работы по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации на сумму 7,3 млн рублей. Республиканскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних выделили порядка 51 млн рублей на замену кровли, системы электроснабжения, водопровода, канализации и отопления здания. В Кабанском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей на 100% уже выполнены работы по ремонту душевых и санузлов приёмно-карантинного отделения.

Бурятия капитальный ремонт социальные учреждения

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