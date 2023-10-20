Улан-удэнцам оказалось крайне невыгодно сдавать в аренду купленные квартиры

Покрыть свои затраты на них горожане смогут только через 19 с лишним лет





Эксперты федерального портала «Мир квартир» выяснили, через какое время «отобьётся» купленное на вторичке (не в ипотеку) жильё, если сдавать его круглый год, без простоев. Специалисты изучили средние цены на квартиры и стоимость аренды в 70 крупнейших городах страны, оценили годовой доход от этого и, собственно, окупаемость. Затраты на ремонт, починку техники и уплату налога на недвижимость при этом не учитывались.Оказалось, что недавно приобретённые «квадраты» выгоднее всего сдавать в Астрахани. Там за 12 месяцев за аренду «набежит» примерно 353 796 рублей, а окупятся траты через 12 с половиной лет. Далее идут Магнитогорск и Нижний Тагил (13 лет и 2 месяца), Мурманск (13 лет и 9 месяцев) и Краснодар (14 лет и 7 месяцев). Также в первой десятке – Томск, Грозный, Новосибирск, Красноярск и Якутск.В столице Бурятии за квартиру на вторичном рынке просят примерно 5 миллионов 806 тысяч, средняя стоимость аренды – 25 тысяч в месяц. Годовой доход составит 300 тысяч 900 рублей (5,2%), а покроются траты через 19 лет и 3 месяца. Читинцам придётся ждать чуть меньше – 18 лет и 8 месяцев (там цена на жильё – 6 миллионов 674 тысячи), иркутянам – 17 лет и 4 месяца (при ценнике в 6 миллионов 540 тысяч).Самая низкая прибыль от аренды – в Москве. В российской столице расходы на жильё (а просят за него примерно 17 миллионов 770 тысяч) «отобьются» лишь за 27 лет и 8 месяцев. Также в хвосте рейтинга – Севастополь, Белгород, Брянск и Курск. В среднем по стране нужно 18 лет и 3 месяца.- Из-за заоблачных цен на недвижимость самым низкодоходным городом стала Москва – там от арендного бизнеса собственник получит всего 3,6% годовых, а окупаться столичная квартира будет более 27 лет, – отмечает портал.Такое же исследование проводили год назад и, по словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, средние показатели были теми же, что и сейчас.- Это говорит об одинаковых темпах роста цен на квартиры и аренду, – подчеркнул он. – Конечно, какие-то города– например, Калининград – поднялись в рейтинге, другие, как Челябинск, опустились. Москва стала чуть менее доходной, а северная столица – напротив, чуть более. Если ставки на аренду из-за возрастающего спроса, как ожидается, будут увеличиваться быстрее, чем цены на жильё, в следующем году средняя доходность квартир немного подрастёт, а сроки окупаемости сократятся. Но изменения всё равно окажутся несущественными.