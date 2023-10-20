20 октября

19 октября

Популярное

Улан-удэнцам оказалось крайне невыгодно сдавать в аренду купленные квартиры

Улан-удэнцам оказалось крайне невыгодно сдавать в аренду купленные квартиры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Покрыть свои затраты на них горожане смогут только через 19 с лишним лет

Эксперты федерального портала «Мир квартир» выяснили, через какое время «отобьётся» купленное на вторичке (не в ипотеку) жильё, если сдавать его круглый год, без простоев. Специалисты изучили средние цены на квартиры и стоимость аренды в 70 крупнейших городах страны, оценили годовой доход от этого и, собственно,  окупаемость. Затраты на ремонт, починку техники и уплату налога на недвижимость при этом не учитывались.

Оказалось, что недавно приобретённые «квадраты» выгоднее всего сдавать в Астрахани. Там за 12 месяцев за аренду «набежит» примерно 353 796 рублей, а окупятся траты через 12 с половиной лет. Далее идут Магнитогорск и Нижний Тагил (13 лет и 2 месяца), Мурманск (13 лет и 9 месяцев) и Краснодар (14 лет и 7 месяцев). Также в первой десятке – Томск, Грозный, Новосибирск, Красноярск и Якутск.

В столице Бурятии за квартиру на вторичном рынке просят примерно 5 миллионов 806 тысяч, средняя стоимость аренды – 25 тысяч в месяц. Годовой доход составит 300 тысяч 900 рублей (5,2%), а покроются траты через 19 лет и 3 месяца. Читинцам придётся ждать чуть меньше – 18 лет и 8 месяцев (там цена на жильё – 6 миллионов 674 тысячи), иркутянам – 17 лет и 4 месяца (при ценнике в 6 миллионов 540 тысяч).

Самая низкая прибыль от аренды – в Москве. В российской столице расходы на жильё (а просят за него примерно 17 миллионов 770 тысяч) «отобьются» лишь за 27 лет и 8 месяцев. Также в хвосте рейтинга – Севастополь, Белгород, Брянск и Курск. В среднем по стране нужно 18 лет и 3 месяца.

- Из-за заоблачных цен на недвижимость самым низкодоходным городом стала Москва – там от арендного бизнеса собственник получит всего 3,6% годовых, а окупаться столичная квартира будет более 27 лет, – отмечает портал.

Такое же исследование проводили год назад и, по словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, средние показатели были теми же, что и сейчас.

- Это говорит об одинаковых темпах роста цен на квартиры и аренду, – подчеркнул он. – Конечно, какие-то города– например, Калининград – поднялись в рейтинге, другие, как Челябинск, опустились. Москва стала чуть менее доходной, а северная столица – напротив, чуть более. Если ставки на аренду из-за возрастающего спроса, как ожидается, будут увеличиваться быстрее, чем цены на жильё, в следующем году средняя доходность квартир немного подрастёт, а сроки окупаемости сократятся. Но изменения всё равно окажутся несущественными.  
жилье квартиры аренда жилья деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцам оказалось крайне невыгодно сдавать в аренду купленные квартиры
Улан-удэнцам оказалось крайне невыгодно сдавать в аренду купленные квартиры
Общество, 20.10.2023
Покрыть свои затраты на них горожане смогут только через 19 с лишним лет
В Улан-Удэ угрожающий людям скотомогильник оказался безопасным
В Улан-Удэ угрожающий людям скотомогильник оказался безопасным
Общество, 20.10.2023
Специалисты не нашли там ни одного нарушения
Жители Бурятии могут воспользоваться суперсервисом на Госуслугах при рождении ребёнка
Жители Бурятии могут воспользоваться суперсервисом на Госуслугах при рождении ребёнка
Общество, 20.10.2023
Появилась возможность оформить все документы для новорождённого
В Иркутской области отремонтирован участок федеральной автодороги А-333
В Иркутской области отремонтирован участок федеральной автодороги А-333
Общество, 20.10.2023
На участке федеральной автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией с 0-го по 6-й км завершены работы по обустройству инфраструктуры дороги
В Улан-Удэ батюшка призвал осуждённых не пить и не колоться
В Улан-Удэ батюшка призвал осуждённых не пить и не колоться
Общество, 20.10.2023
Иерей Георгий Иванов провёл профилактическую беседу
Бурятию ждут тёплые выходные
Бурятию ждут тёплые выходные
Общество, 20.10.2023
Воздух прогреется до +15 градусов
По просьбам улан-удэнцев на маршрут №3 добавили автобус
По просьбам улан-удэнцев на маршрут №3 добавили автобус
Общество, 20.10.2023
Теперь в выходные изменится расписание
Читинский переезд в Улан-Удэ ждут большие перемены
Читинский переезд в Улан-Удэ ждут большие перемены
Общество, 20.10.2023

Его расширят в связке с новым мостом

В Улан-Удэ сотрудники магазина чуть не прибили голубя
В Улан-Удэ сотрудники магазина чуть не прибили голубя
Общество, 20.10.2023
Они пытались выгнать птицу на улицу палкой с крюком
В Улан-Удэ молодые сотрудники МЧС приняли присягу
В Улан-Удэ молодые сотрудники МЧС приняли присягу
Общество, 20.10.2023
Мероприятие проходило в пожарной части 
В Улан-Удэ взмыли в небо десятки воздушных змеев
В Улан-Удэ взмыли в небо десятки воздушных змеев
Общество, 20.10.2023
В фестивале воздушных змеев участвовали около сотни человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^