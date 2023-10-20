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В Бурятии начался народный сбор денег на памятник пожарным и спасателям

В Бурятии начался народный сбор денег на памятник пожарным и спасателям
Общество, 
На установку памятника необходимо собрать 3,5 млн рублей

Ветераны противопожарной службы и гражданской обороны Бурятии планируют возвести памятник пожарным и спасателям. Информация об этом появилась год назад. За это время уже состоялся открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника.

Победителем признали эскизный проект памятника «Пожарным и спасателям» авторского коллектива из Москвы - скульпторов Ирины Макаровой и Максима Батаева.

Монумент будет посвящён действующим пожарным и спасателям, ветеранам пожарно-спасательного дела Бурятии, а также сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга; их мужеству, отваге и героической истории службы спасения.



Памятник должен появиться в центре Улан-Удэ, на улице Димитрова, 5, вблизи здания Главного управления МЧС России по Бурятии. Возводить его будут за счёт пожертвований.

- Мы хотим, чтобы у населения была возможность отдать дань уважения пожарным и спасателям, которые круглосуточно стоят на страже жизни и здоровья людей и материальных ценностей. Изготовление и установка памятника будет осуществляться за счёт благотворительных средств и пожертвований граждан и организаций, - рассказал «Байкал-Daily» председатель общественной организации ветеранов противопожарной службы и гражданской обороны Бурятии Владимир Гусляков. - Возведя памятник и увековечив подвиг пожарных и спасателей, мы создадим связь поколений от прошлого к бедующему и направим посыл для подрастающего поколения помощи ближнему.

Общественная организация ветеранов противопожарной службы и гражданской обороны Бурятии просит неравнодушных людей внести посильный вклад и оказать спонсорскую помощь.

Всего для воплощения проекта в жизнь необходимо собрать около 3,5 миллионов рублей.

Реквизиты для оказания добровольной помощи в благотворительной акции по строительству памятника «Пожарным и спасателям»:

Общественная организации ветеранов противопожарной службы и гражданской обороны Республики Бурятия
ИНН 0323089126
КПП 032601001
р/с 40703810309160100489,
к/с 30101810400000000604
Бурятское ОСБ № 8601 г. Улан-Удэ,
БИК 048142604
В назначении платежа необходимо указать: «НА ПАМЯТНИК ПОЖАРНЫМ И СПАСАТЕЛЯМ». НДС не облагается.




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