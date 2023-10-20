Они опасаются, что ребятишки попадут под колёса летящих мимо машин
Жители Закаменска призвали власти обезопасить участок дороги возле местной СОШ № 1. Они поинтересовались, появятся ли там когда-нибудь лежачие полицейские – люди переживают за своих детей.
- Страшно отпускать их в школу. Некоторые машины даже не притормаживают – летят, – рассказали родители учеников в группе «Закамна-инфо.24/7».
В управлении по развитию инфраструктуры районной администрации сообщили: вопрос будет рассматриваться на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоится в октябре. На него пригласят представителей республиканского ГИБДД, ГКУ «Бурятрегионавтодор» и депутатов Народного Хурала.
Искусственные неровности хотят установить около школы № 1 на Ленина, а также около центра дополнительного образования и СОШ № 5. Этот вопрос пообещали рассмотреть в первоочередном порядке.
В Бурятии жители райцентра боятся отпускать детей в школу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они опасаются, что ребятишки попадут под колёса летящих мимо машин
Планами поделился зампред правительства Луковников
Он пройдёт в эту субботу
Началась подготовка к следующему пожароопасному периоду
«Восточный Саян – территория силы»
Однако в РУО заявили, что его изучение – часть школьной программы
В республике потеплеет до +14 градусов
Бесплатно принимается мусор в объёме не более 3 куб. м из одних рук
В этом году он состоится 29 октября
Ожидается участие спортсменов из 5 районов и столицы республики
Двойня родилась в день рождения старшей сестры
Токсичных веществ в ягодах и листьях не было обнаружено
За звание лучшего будут бороться 22 племенных хозяйства
Они продемонстрировали зрителям национальные виды спорта
Победителем стала Доржиханда Шагдаржапова