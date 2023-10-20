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В Бурятии жители райцентра боятся отпускать детей в школу

В Бурятии жители райцентра боятся отпускать детей в школу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они опасаются, что ребятишки попадут под колёса летящих мимо машин

Жители Закаменска призвали власти обезопасить участок дороги возле местной СОШ № 1. Они поинтересовались, появятся ли там когда-нибудь лежачие полицейские – люди переживают за своих детей.

- Страшно отпускать их в школу. Некоторые машины даже не притормаживают – летят, – рассказали родители учеников в группе «Закамна-инфо.24/7».

В управлении по развитию инфраструктуры районной администрации сообщили: вопрос будет рассматриваться на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоится в октябре. На него пригласят представителей республиканского ГИБДД, ГКУ «Бурятрегионавтодор» и депутатов Народного Хурала.

Искусственные неровности хотят установить около школы № 1 на Ленина, а также около центра дополнительного образования и СОШ № 5. Этот вопрос пообещали рассмотреть в первоочередном порядке.
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