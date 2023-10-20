20 октября

19 октября

Популярное

Представители Бурятии прочитают лекции для школьников Донбасса

Представители Бурятии прочитают лекции для школьников Донбасса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Гости прибыли в Старобешевский район ДНР

19 октября в Старобешевский район Донецкой народной республики прибыла делегация министерства спорта и молодёжной политики правительства Бурятии. Об этом сообщил глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов.

Заместитель министра спорта и молодежной политики РБ Татьяна Парпаева и начальник отдела молодёжной политики города Северобайкальск Анастасия Кузина прочитают лекцию о волонтёрском движении России. Они пообщаются с учениками Старобешевской школы № 1, ремонт которой завершили под патронатом Бурятии.

«Гости из региона-шефа планируют также провести семинар о получении грантов на реализацию различных общественных проектов для участников некоммерческих организаций посёлка городского типа Старобешево», - отметил Михайлов.

Отметим, что 19 октября – день рождения Татьяны Парпаевой.

«В свой день рождения Татьяна Валерьевна находится в Донецкой народной республике, - сообщили в минспорте Бурятии. - Вдохновляемся и берём пример. К слову, это ее не первая поездка в этом направлении».

При поддержке Парапевой 100 ребятишек из Старобешево в 2022 и 2023 годах отдыхали на берегу Байкала, с регулярностью отправляется гуманитарная помощь для наших военных в зону проведения специальной военной операции, оказывается поддержка и семьям военнослужащих и мобилизованных в тылу.

«И это лишь небольшая часть вклада Татьяны Парпаевой в развитие молодёжной политики нашей республики и даже страны», - отметили в министерстве.

Старобешево ДНР помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы портят сиденья в новеньких «Львятах»
Улан-удэнцы портят сиденья в новеньких «Львятах»
Общество, 20.10.2023
Некоторые пассажиры закидывают на них ноги и рисуют прямо на спинках
На паромной переправе на Ольхон установили две онлайн-камеры
На паромной переправе на Ольхон установили две онлайн-камеры
Общество, 20.10.2023
Теперь с дорожной ситуацией можно ознакомиться дистанционно
В Бурятии лучший зоотехник-селекционер получит 50 тысяч
В Бурятии лучший зоотехник-селекционер получит 50 тысяч
Общество, 20.10.2023
Конкурс пройдёт в рамках выставки «БайкалАгро»
В Улан-Удэ увековечили память первого председателя ТОС «Гранит» Руслана Тарасова
В Улан-Удэ увековечили память первого председателя ТОС «Гранит» Руслана Тарасова
Общество, 20.10.2023
В микрорайоне Шишковка прошла церемония открытия мемориальной доски Руслану Тарасову
В Бурятии судоводители сдают экзамены
В Бурятии судоводители сдают экзамены
Общество, 20.10.2023
Экзамен состоит из теории и практики
В Бурятии клещевым энцефалитом заразились 29 человек
В Бурятии клещевым энцефалитом заразились 29 человек
Общество, 20.10.2023
А ещё у 37 жителей республики нашли боррелиоз
Житель Бурятии, сбивший двух детей, выплатил 300 тысяч рублей
Житель Бурятии, сбивший двух детей, выплатил 300 тысяч рублей
Общество, 20.10.2023
Он погасил долги во время рейда приставов
В Бурятии начался народный сбор денег на памятник пожарным и спасателям
В Бурятии начался народный сбор денег на памятник пожарным и спасателям
Общество, 20.10.2023
На установку монумента необходимо собрать 3,5 млн рублей
В столице Бурятии запасаются песком к зиме
В столице Бурятии запасаются песком к зиме
Общество, 20.10.2023
Улан-удэнские коммунальщики уже приготовились к первому снегу


В Бурятии жители райцентра боятся отпускать детей в школу
В Бурятии жители райцентра боятся отпускать детей в школу
Общество, 20.10.2023
Они опасаются, что ребятишки попадут под колёса летящих мимо машин
Бурятия в 2024 году отремонтирует в ДНР десятки объектов
Бурятия в 2024 году отремонтирует в ДНР десятки объектов
Общество, 20.10.2023
Планами поделился зампред правительства Луковников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^