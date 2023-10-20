Представители Бурятии прочитают лекции для школьников Донбасса

Гости прибыли в Старобешевский район ДНР

19 октября в Старобешевский район Донецкой народной республики прибыла делегация министерства спорта и молодёжной политики правительства Бурятии. Об этом сообщил глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов.

Заместитель министра спорта и молодежной политики РБ Татьяна Парпаева и начальник отдела молодёжной политики города Северобайкальск Анастасия Кузина прочитают лекцию о волонтёрском движении России. Они пообщаются с учениками Старобешевской школы № 1, ремонт которой завершили под патронатом Бурятии.

«Гости из региона-шефа планируют также провести семинар о получении грантов на реализацию различных общественных проектов для участников некоммерческих организаций посёлка городского типа Старобешево», - отметил Михайлов.

Отметим, что 19 октября – день рождения Татьяны Парпаевой.

«В свой день рождения Татьяна Валерьевна находится в Донецкой народной республике, - сообщили в минспорте Бурятии. - Вдохновляемся и берём пример. К слову, это ее не первая поездка в этом направлении».

При поддержке Парапевой 100 ребятишек из Старобешево в 2022 и 2023 годах отдыхали на берегу Байкала, с регулярностью отправляется гуманитарная помощь для наших военных в зону проведения специальной военной операции, оказывается поддержка и семьям военнослужащих и мобилизованных в тылу.

«И это лишь небольшая часть вклада Татьяны Парпаевой в развитие молодёжной политики нашей республики и даже страны», - отметили в министерстве.