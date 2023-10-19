Это сделано по просьбе местных жителей
В Улан-Удэ по просьбе местных жителей МУП «Городские маршруты» добавило в расписание на выходные дни автобус по маршруту №2 до СНТ «Урожай».
Ранее автобусы заезжали в СНТ «Урожай» только в будние дни.
В Улан-Удэ автобусы №2 будут ездить до СНТ «Урожай» и в выходные
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