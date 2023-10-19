На рынке они купили все необходимые ингредиенты для будущих блюд
Как сообщал «Байкал-Daily», с 18 по 25 октября в республике проходит международный гастрофестиваль «Гастрокэмп Бурятия» (0+) с участием именитых шеф-поваров и экспертов.
Сперва делегация экспертов и шеф-поваров отправилась в Селенгинский район.
- Встреча в Гусиноозёрске началась со знакомства, облепихового чая и булочек. Шефам рассказали об особенностях района и даже показали небольшой ролик, чтобы проникнуться атмосферой этих мест, - сообщили в туристском информационном центре «Байкал».
Как подчеркнули местные жители, бренд Селенгинского района – облепиха, поэтому они очень просили экспертов использовать её в своих блюдах, напитках и десертах.
Затем гости отправились на рынок. Там шеф-повара познакомились с местной продукцией и купили всё необходимое.
Теперь шеф-повара готовятся устроить мастер-класс, на котором состоится дегустация.
Участники «Гастрокэмпа» приехали в Селенгинский район Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Местных жителей призвали прекратить это и пригрозили им спецкомиссией
Свои товары представили около ста бурятских и монгольских компаний. ФОТО
Районная больница давно нуждалась в новом автомобиле
Остановки там привели в порядок спустя полтора месяца
В посадках участвовали 13 человек
Мебель поступила в кадетскую школу-интернат и в педагогический колледж
Специалистам приходилось постоянно бороться с образовывающимися там ручьями
Об этом было сказано на стратегической сессии по профессиональному ориентированию молодёжи
Про скамью, на которой невозможно сидеть, второй день шутят в соцсетях
За игровыми зонами там никто не следил
Священное озеро попало в пятёрку самых популярных направлений для зимнего отпуска
В ситуацию вмешалась прокуратура
Однако весной оголодавшие паразиты снова начнут кусать жителей республики
«Присматривались, принюхивались, пытались играть», - рассказали о первой встрече сотрудники зоопарка
На уборку вышли активисты ТОС