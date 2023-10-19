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В Улан-Удэ проходит третья российско-монгольская ярмарка

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Свои товары представили около ста бурятских и монгольских компаний. ФОТО

В Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ проходит российско-монгольская выставка-ярмарка. Свои товары представили около ста бурятских и монгольских компаний.

На ярмарке – широкий ассортимент изделий из кашемира, шерсти и кожи, ковров, аксессуаров. Это головные уборы и обувь из натурального меха, а также сувениры, продукты и пр.

Мероприятие проводят третий год подряд.

Выставка-ярмарка работает до 21 октября с 10 до 18 часов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале на российско-монгольской выставке-ярмарке глава Бурятии Алексей Цыденов купил шерстяной ковёр с изображением президента Владимира Путина. Его изготовили монгольские мастера.


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ярмарка Монголия

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