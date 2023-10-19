Свои товары представили около ста бурятских и монгольских компаний. ФОТО
В Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ проходит российско-монгольская выставка-ярмарка. Свои товары представили около ста бурятских и монгольских компаний.
На ярмарке – широкий ассортимент изделий из кашемира, шерсти и кожи, ковров, аксессуаров. Это головные уборы и обувь из натурального меха, а также сувениры, продукты и пр.
Мероприятие проводят третий год подряд.
Выставка-ярмарка работает до 21 октября с 10 до 18 часов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале на российско-монгольской выставке-ярмарке глава Бурятии Алексей Цыденов купил шерстяной ковёр с изображением президента Владимира Путина. Его изготовили монгольские мастера.
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В Улан-Удэ проходит третья российско-монгольская ярмарка
Общество, Фото:
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