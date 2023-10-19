Больница на севере Бурятии получила новую машину скорой помощи





Нижнеангарская больница, что находится в Северо-Байкальском районе Бурятии, получила новую машину скорой помощи. Об этом сообщили в районной администрации.- Для более эффективной работы нашей скорой медицинской помощи был просто необходим новый автомобиль. Новый специализированный транспорт оснащён современной медицинской техникой. Это позволит на более качественном уровне оказывать помощь жителям нашего района. Для нас это значимое событие, - отметил глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.Автомобиль предоставлен в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».- В комплектацию автомобилей класса «B» входит всё необходимое для реанимационных мероприятий: дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, электронные аппараты для проведения управляемой, вспомогательной искусственной вентиляции лёгких, экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный, ингаляторы, - отметила исполняющая обязанности главного врача Галина Мешкова.Ранее Нижнеангарская центральная районная больница получила два новых автомобиля УАЗ повышенной проходимости для ФАПов.