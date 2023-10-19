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В Бурятии школьники высадили кедры

В Бурятии школьники высадили кедры
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В посадках участвовали 13 человек

В Баргузинском лесничестве дети вместе с сотрудниками республиканского агентства лесного хозяйства высадили семена сосны кедровой сибирской (научное название дерева кедр).

- Это был экспериментальный посев на площади в четыре гектара. В нём приняли участие 13 человек, из них один лесопользователь и семь учащихся-волонтёров старших классов Баргузинской школы. Семена собирали сами. Обычно кедр не сеют в диких условиях, но по инициативе общественников Баргузинского района посев был произведён, - рассказал участковый лесничий Сергей Максимов.

Технология посадки несложная, но трудоёмкая, как и любая работа по восстановлению леса, отметили в пресс-службе агентства лесного хозяйства.

деревья кедр сибирский

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