В Бурятии школьники высадили кедры

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В посадках участвовали 13 человек



В Баргузинском лесничестве дети вместе с сотрудниками республиканского агентства лесного хозяйства высадили семена сосны кедровой сибирской (научное название дерева кедр).



- Это был экспериментальный посев на площади в четыре гектара. В нём приняли участие 13 человек, из них один лесопользователь и семь учащихся-волонтёров старших классов Баргузинской школы. Семена собирали сами. Обычно кедр не сеют в диких условиях, но по инициативе общественников Баргузинского района посев был произведён, - рассказал участковый лесничий Сергей Максимов.



Технология посадки несложная, но трудоёмкая, как и любая работа по восстановлению леса, отметили в пресс-службе агентства лесного хозяйства.



