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В Улан-Удэ разобрались с бардаком на улице Трубачеева

В Улан-Удэ разобрались с бардаком на улице Трубачеева
Общество,  Фото:КГХ
Остановки там привели в порядок спустя полтора месяца

В столице Бурятии разобрались с безобразием, воцарившимся этой осенью на улице Трубачеева. Сотрудники городского комбината по благоустройству привели в надлежащий вид остановочные павильоны, а специалисты МУП «Городское лесничество» обрезали кустарники, растущие у дороги.

Трубачеева открыли в конце лета, спустя пять с лишним месяцев после того, как там перекрыли движение транспорта. В марте на пересечении этой улицы ещё с двумя – Сахьяновой и Ключевская – стартовало масштабное переустройство подземных коммуникаций из-за строительства третьего моста через Уду. На перекрёстке появится круговая развязка. Второй этап работ запланировали в мае следующего года.

В начале сентября жители бурятской столицы бурно возмущались в соцсетях из-за беспорядка, образовавшегося на Трубачеева. Сделанные там фото выложили в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Открыли, даже автобусы пустили, а остановки в порядок не привели. Вдоль дороги – заросли, а там, между прочим, несколько учебных заведений. Школьники и студенты будут на проезжую часть выходить из-за кустов, – говорилось в комментарии к снимкам.

Автор поста добавил, что исчезли и камеры, установленные у пешеходных переходов. «Это тоже для лучшей безопасности», – сыронизировал он.

После этой публикации прокуратура Октябрьского района устроила проверку. Ранее на участке, где перекладывали сети, уложили асфальтобетонное покрытие и установили все знаки и светофоры. На проезжую часть должны были нанести разметку, а прилегающую территорию – расчистить от строительного мусора.

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