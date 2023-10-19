В читинской колонии наладили производство мебели и сейфов

Мебель поступила в кадетскую школу-интернат и в педагогический колледж
В исправительной колонии строгого режима № 5 в Чите наладили производство мебели. Её изготавливают как для нужд уголовно-исполнительной системы края, так и для государственных и муниципальных учреждений.
Так, для кадетской школы-интерната Забайкальского края и Читинского педагогического колледжа осуждённые изготовили столы, лавочки, стеллажи и шкафы, а также сейфы для хранения материальных ценностей. Стоимость контрактов составила около 700 тысяч рублей.
– Исправительная колония не первый раз выполняет контракт на изготовление мебели для образовательных учреждений края, – сообщил начальник ИК-5 Роман Гусев. – Квалификация осуждённых, трудоустроенных на данном производстве, и современное оборудование позволяют выполнять такие контракты быстро.
В пресс-службе краевого УФСИН сообщили, что заключение этих контрактов позволило дополнительно трудоустроить более 20 осуждённых, имеющих исковые обязательства.
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