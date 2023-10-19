19 октября

18 октября

Популярное

В читинской колонии наладили производство мебели и сейфов

В читинской колонии наладили производство мебели и сейфов
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Мебель поступила в кадетскую школу-интернат и в педагогический колледж

В исправительной колонии строгого режима № 5 в Чите наладили производство мебели. Её изготавливают как для нужд уголовно-исполнительной системы края, так и для государственных и муниципальных учреждений.


Так, для кадетской школы-интерната Забайкальского края и Читинского педагогического колледжа осуждённые изготовили столы, лавочки, стеллажи и шкафы, а также сейфы для хранения материальных ценностей. Стоимость контрактов составила около 700 тысяч рублей.

– Исправительная колония не первый раз выполняет контракт на изготовление мебели для образовательных учреждений края, – сообщил начальник ИК-5 Роман Гусев. – Квалификация осуждённых, трудоустроенных на данном производстве, и современное оборудование позволяют выполнять такие контракты быстро. 

В пресс-службе краевого УФСИН сообщили, что заключение этих контрактов позволило дополнительно трудоустроить более 20 осуждённых, имеющих исковые обязательства.


осужденные колония мебель

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ разобрались с бардаком на улице Трубачеева
В Улан-Удэ разобрались с бардаком на улице Трубачеева
Общество, 19.10.2023
Остановки там привели в порядок спустя полтора месяца
В Бурятии школьники высадили кедры
В Бурятии школьники высадили кедры
Общество, 19.10.2023
В посадках участвовали 13 человек
В читинской колонии наладили производство мебели и сейфов
В читинской колонии наладили производство мебели и сейфов
Общество, 19.10.2023
Мебель поступила в кадетскую школу-интернат и в педагогический колледж
На севере Бурятии отремонтировали сложный дорожный участок
На севере Бурятии отремонтировали сложный дорожный участок
Общество, 19.10.2023
Специалистам приходилось постоянно бороться с образовывающимися там ручьями

В Бурятии отмечается снижение интереса школьников к инженерным направлениям
В Бурятии отмечается снижение интереса школьников к инженерным направлениям
Общество, 19.10.2023
Об этом было сказано на стратегической сессии по профессиональному ориентированию молодёжи
«Личные границы»: Улан-удэнцев изумила лавочка в обновлённом сквере
«Личные границы»: Улан-удэнцев изумила лавочка в обновлённом сквере
Общество, 19.10.2023
Про скамью, на которой невозможно сидеть, второй день шутят в соцсетях
В районе Бурятии забросили детские площадки
В районе Бурятии забросили детские площадки
Общество, 19.10.2023
За игровыми зонами там никто не следил
Россияне рвутся отдыхать от работы на Байкале
Россияне рвутся отдыхать от работы на Байкале
Общество, 19.10.2023
Священное озеро попало в пятёрку самых популярных направлений для зимнего отпуска
Клещи в Бурятии уходят в спячку
Клещи в Бурятии уходят в спячку
Общество, 19.10.2023
Однако весной оголодавшие паразиты снова начнут кусать жителей республики
Рысь и ретривер подружились в Иркутской зоогалерее
Рысь и ретривер подружились в Иркутской зоогалерее
Общество, 19.10.2023
«Присматривались, принюхивались, пытались играть», - рассказали о первой встрече сотрудники зоопарка
Артисты из Бурятии выступят с двумя концертами в Монголии
Артисты из Бурятии выступят с двумя концертами в Монголии
Общество, 19.10.2023
Концерты дадут в честь годовщины российско-монгольской дружбы
В России установили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы
В России установили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы
Общество, 19.10.2023
По русскому языку и обществознанию нужно набрать 42 балла

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^